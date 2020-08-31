Белоруссия — независимое суверенное государство, а не колония или протекторат России. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу с условием, что резерв будет задействован исключительно в случае выхода ситуации из-под контроля.
Вчера Пшидач, комментируя слова Путина, заявил, что Белоруссия хоть и подвержена сильному влиянию России, однако не является ее колонией или протекторатом, она является независимым суверенным государством.
«Мы, Польша, Европейский союз, НАТО, хотим иметь стабильного соседа в виде Белоруссии, в которой правительство ведет диалог со своим обществом и в которой нация и общество решают будущее своего государства», — добавил он.