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«Белоруссия — не колония России» 

Артём Кульша 3 часа назад
«Белоруссия — не колония России»
Фото: РИА Новости
Белоруссия — независимое суверенное государство, а не колония или протекторат России. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу с условием, что резерв будет задействован исключительно в случае выхода ситуации из-под контроля.
Вчера Пшидач, комментируя слова Путина, заявил, что Белоруссия хоть и подвержена сильному влиянию России, однако не является ее колонией или протекторатом, она является независимым суверенным государством.

«Мы, Польша, Европейский союз, НАТО, хотим иметь стабильного соседа в виде Белоруссии, в которой правительство ведет диалог со своим обществом и в которой нация и общество решают будущее своего государства», — добавил он.

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Комментарии 7
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , МВД , НАТО
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