Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черный список: кому из белорусов запретили въезд в Прибалтику 

Павел Тиунов 3 часа назад
Черный список: кому из белорусов запретили въезд в Прибалтику
Фото: РИА Новости
Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих государств 30 белорусским чиновникам. Среди персон «нон-грата» — президент, глава ЦИК, генпрокурор, руководители силовых ведомств и другие.
Первым о введении ограничений в Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс. Он отметил, что список формировался из лиц, которые ответственны «за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов».

«Мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», -написал глава латвийского МИД.

В результат въезд в страну был запрещен президенту Белоруссии Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору Лукашенко, главе КГБ Валерию Вакульчику, главе Центральной избирательной комиссии республики Лидии Ермошиной, главе администрации президента Белоруссии Игорю Сергеенко, первому замглавы администрации президента Максиму Рыженкову, министру экономики Дмитрию Крутому, министру МВД Юрию Караеву и другим.
Запрет, который впоследствии в текущем списке поддержали власти Литвы и Эстонии, будет действовать ближайшие пять лет.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Комментарии 1
В мире , Юрий Караев , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , Лидия Ермошина , Администрация Президента РФ , МИД , МВД , Центризбирком России , Латвия , Литва , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
«Вам никто не даст!»
«Вам никто не даст!»
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение