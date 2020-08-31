Черный список: кому из белорусов запретили въезд в Прибалтику 

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих государств 30 белорусским чиновникам. Среди персон «нон-грата» — президент, глава ЦИК, генпрокурор, руководители силовых ведомств и другие.
Первым о введении ограничений в Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс. Он отметил, что список формировался из лиц, которые ответственны «за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов».
«Мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», -написал глава латвийского МИД.
В результат въезд в страну был запрещен президенту Белоруссии Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору Лукашенко, главе КГБ Валерию Вакульчику, главе Центральной избирательной комиссии республики Лидии Ермошиной, главе администрации президента Белоруссии Игорю Сергеенко, первому замглавы администрации президента Максиму Рыженкову, министру экономики Дмитрию Крутому, министру МВД Юрию Караеву и другим.
Запрет, который впоследствии в текущем списке поддержали власти Литвы и Эстонии, будет действовать ближайшие пять лет.