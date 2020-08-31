Черный список: кому из белорусов запретили въезд в Прибалтику 

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Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих государств 30 белорусским чиновникам. Среди персон «нон-грата» — президент, глава ЦИК , генпрокурор, руководители силовых ведомств и другие.

Первым о введении ограничений в Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс. Он отметил, что список формировался из лиц, которые ответственны «за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов».

«Мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», -написал глава латвийского МИД.

Запрет, который впоследствии в текущем списке поддержали власти Литвы и Эстонии, будет действовать ближайшие пять лет.