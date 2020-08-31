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Стала известна численность КС белорусской оппозиции 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Рааскрыта численность КС белорусской оппозиции
Фото: Газета.Ru
В расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции насчитывается около 4 тыс. человек, заявки на вступление подали еще 10 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума совета Максима Знака.

"На текущий момент уже более 4 тыс. в расширенном составе, и у нас есть еще порядка 10 тыс. необработанных заявок", — сказал Знак во время пресс-конференции.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская
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