Рааскрыта численность КС белорусской оппозиции

В расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции насчитывается около 4 тыс. человек, заявки на вступление подали еще 10 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена президиума совета Максима Знака.

"На текущий момент уже более 4 тыс. в расширенном составе, и у нас есть еще порядка 10 тыс. необработанных заявок", — сказал Знак во время пресс-конференции.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.