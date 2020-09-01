«Слабые микробы»: как прошел съезд «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов от «Слуги народа» не расслабляться, напомнив о возможности прекращения их полномочий в досрочном порядке. Глава государства выступил на внеочередном съезде партии, посвященном будущим местным выборам, назначенным на 25 октября.

«В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия «Слуга народа» точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — указал Зеленский.

По его оценке, пока депутаты не смогли пройти первый путь, но и к роспуску дело не идет. Особый упор Зеленский сделал на слове «пока», отметив, что текущая ситуация вокруг партии лучше всего позволяет депутатам быть в тонусе.

«Впереди у нас местные выборы — очень важные и сложные. Поэтому мы сегодня совершаем поездки по нашей любимой Украине и презентуем стратегию развития каждого региона, потому что наша страна может быть процветающей, если будет развиваться каждый регион», — отметил президент.

Рада под руководством монобольшинства в лице «Слуги народа» смогла сделать немало, признал Зеленский и перечислил уже реализованные за год решения, выделив закон о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте президента.

При этом глава Украины уверен, что монобольшинство в Раде действительно существует, несмотря на данные комитета избирателей Украин