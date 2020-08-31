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В Австралии раскрыта сеть педофилов 

Lenta.ru 1 час назад
В Австралии раскрыта сеть педофилов
Фото: WA Police
Правоохранительные органы Австралии раскрыли сеть педофилов, действовавшую в социальных сетях. Арестованы 11 подозреваемых, пишет The Daily Mail.
Мужчинам, задержанным полицией, от 18 до 41 года. По меньшей мере четверо из них уже были осуждены за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Сообщается, что они действовали в Facebook, их целями были девочки-подростки, самым юным из которых было 13 лет.
Скоординированные действия преступников коснулись 140 жертв, 23 из которых в итоге пережили эпизоды сексуального насилия. Большинство случаев, по которым предъявлены обвинения, не включали в себя непосредственного физического контакта — злоумышленникам хватало взаимодействия в социальных сетях. Их компьютеры конфискованы.
В июне сообщалось, что австралийские полицейские раскрыли банду педофилов, записывавших и распространявших материалы сексуального характера с участием маленьких детей. Извращенцы создали интернет-сообщество, в котором обменивались подобными видео и фотографиями.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Австралия
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