Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Обида Меркель»: немцы демонстративно порвали с Белоруссией 

Мария Иванова 4 часа назад
«Обида Меркель»: немцы демонстративно порвали с Белоруссией
Фото: Reuters
Немецкие члены германо-белорусской консультативной группы решили «незамедлительно» приостановить свою работу, сообщает со ссылкой на МИД ФРГ. По версии «Царьграда», это могло стать следствием «личной обиды» канцлера Германии Ангелы Меркель.
В МИД заявили, что решение приостановить работу группы в Германии приняли «в связи с серьезной ситуацией в Белоруссии». Эта группа была создана министерствами иностранных дел двух стран для активизации двусторонних отношений. В нынешней ситуации это невозможно, подчеркивает Finanztreff.de.
Кроме того, белорусского посла пригласили в МИД на «срочную встречу». На встрече будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и задержания журналистов в стране.
Правительство Германии призвало президента Белоруссии Александра Лукашенко «перестать закрывать глаза на реальность».

«Открытый диалог между руководством государства, оппозиционными силами и всем белорусским обществом необходим для достижения мирного решения этого кризиса», — заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

«Царьград» отмечает, что на решения немецких властей могло повлиять как «эхо протестов», так и обида Меркель. Издание напомнило, что консультативная группа была создана совсем недавно — зимой 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о решении властей Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал, что его страна будет настаивать на введении против белорусских властей обширных санкций ЕС.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Комментарии 4
В мире , Штеффен Зайберт , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Царьград ТВ , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Вывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Вывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение