«Обида Меркель»: немцы демонстративно порвали с Белоруссией 

Немецкие члены германо-белорусской консультативной группы решили «незамедлительно» приостановить свою работу, сообщает со ссылкой на МИД ФРГ . По версии «Царьграда», это могло стать следствием «личной обиды» канцлера Германии Ангелы Меркель.

В МИД заявили, что решение приостановить работу группы в Германии приняли «в связи с серьезной ситуацией в Белоруссии». Эта группа была создана министерствами иностранных дел двух стран для активизации двусторонних отношений. В нынешней ситуации это невозможно, подчеркивает Finanztreff.de.

Кроме того, белорусского посла пригласили в МИД на «срочную встречу». На встрече будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и задержания журналистов в стране.

Правительство Германии призвало президента Белоруссии Александра Лукашенко «перестать закрывать глаза на реальность».

«Открытый диалог между руководством государства, оппозиционными силами и всем белорусским обществом необходим для достижения мирного решения этого кризиса», — заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

«Царьград» отмечает, что на решения немецких властей могло повлиять как «эхо протестов», так и обида Меркель. Издание напомнило, что консультативная группа была создана совсем недавно — зимой 2020 года.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о решении властей Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.