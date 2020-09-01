Макрон пригрозил санкциями против Ливана

«Это последний шанс этой системы. Я делаю рискованную ставку… Я ставлю единственное, что у меня есть: мой политический капитал», — заявил Макрон в интервью изданию.

Макрон заявил, что если ситуация в Ливане не начнет меняться в ближайшие три месяца, то он готов применять санкции, в том числе удержание средств для помощи ливанской экономике и адресные меры против правительственных чиновников.