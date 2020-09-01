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Макрон пригрозил ввести санкции против Ливана, если не будет реформ 

ИА Regnum и ещё 6 3 часа назад
Макрон пригрозил санкциями против Ливана
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Бейрут заявил, что готов ввести санкции против Ливана, если в стране не начнутся реформы, 1 сентября сообщает Politico.

«Это последний шанс этой системы. Я делаю рискованную ставку… Я ставлю единственное, что у меня есть: мой политический капитал», — заявил Макрон в интервью изданию.

Макрон заявил, что если ситуация в Ливане не начнет меняться в ближайшие три месяца, то он готов применять санкции, в том числе удержание средств для помощи ливанской экономике и адресные меры против правительственных чиновников.
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В мире , Эммануэль Макрон , Бейрут , Ливан , Франция
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