Главу католиков Белоруссии не пускают домой из Польши 

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пускают в республику из Польши белорусские пограничники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии ксендза Юрия Санько.

Причины неизвестны. По словам Санько, в государственном пограничном комитете сказали: "Без комментариев".

Ксендз рассказал, что митрополит возвращался домой из Польши. В настоящее время иерарх остается на польско-белорусской границе.

Ранее Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал "неадекватными и противоправными" действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.