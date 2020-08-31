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Главу католиков Белоруссии не пускают домой из Польши 

Газета.Ru и ещё 14 4 часа назад
Главу католиков Белоруссии не пускают домой из Польши
Фото: РИА Новости
Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пускают в республику из Польши белорусские пограничники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии ксендза Юрия Санько.
Причины неизвестны. По словам Санько, в государственном пограничном комитете сказали: "Без комментариев".
Ксендз рассказал, что митрополит возвращался домой из Польши. В настоящее время иерарх остается на польско-белорусской границе.
Ранее Кондрусевич призывал власти Белоруссии начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал "неадекватными и противоправными" действия представителей силовых структур страны на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 6
В мире , Белоруссия в огне , Тадеуш Кондрусевич , Польша
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