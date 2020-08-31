Сразу три страны запретили въезд Лукашенко

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Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко 

RTVI 25 минут назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко и 29 человек из его окружения стали персонами нон грата в Латвии, Литве и Эстонии. Им на неопределенный срок запретили въезд в страну, сообщается 31 августа на сайте латвийского МИДа.
Решение о санкциях приняло правительство Латвии совместно с внешнеполитическими ведомствами Эстонии и Литвы.
Визит Лукашенко сняли с повестки дня в ЕС
Помимо Лукашенко, в черный список попали представители его администрации, сотрудники ЦИКа, МВД, Минюста и Генпрокуратуры, а также работники СК и Совета Безопасности Беларуси.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , МВД , Латвия , Литва , Эстония
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