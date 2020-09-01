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В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 36 минут назад
Украина отказалась от русского языка в школах
Фото: РИА Новости
С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке, сообщают информационные агентства.
Переход на украинский язык в школах пока не коснется национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС. Для них обучение не будут переводить на украинский еще три года, передает РИА «Новости».
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.
При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , РИА Новости
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