Раскрыты подробности беседы Путина и Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным , в числе прочего стороны обсудили Курилы, сообщило Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Абэ, в свою очередь, подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора.

Собеседники подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства.

Об отставке Абэ стало известно в пятницу, он покидает свой пост по состоянию здоровья. На пресс-конференции политик выразил надежду, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956-м СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.