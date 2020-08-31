Раскрыты подробности беседы Путина и Абэ

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Судьба Белоруссии. Главное

Абэ обсудил с Путиным ситуацию вокруг Курильских островов 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший на прошлой неделе об уходе в отставку, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в числе прочего стороны обсудили Курилы, сообщило Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Кремль отреагировал на неожиданный уход Абэ
Беседа состоялась по инициативе российской стороны. Глава государства поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
Абэ, в свою очередь, подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора.
Собеседники подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства.
Об отставке Абэ стало известно в пятницу, он покидает свой пост по состоянию здоровья. На пресс-конференции политик выразил надежду, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956-м СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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В мире , Видео , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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