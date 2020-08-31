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США заявили о планах России повлиять на выборы в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 25 минут назад
США раскрыли планы России по Грузии
Фото: Reuters
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен ожидать российского вмешательства в октябрьские парламентские в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщает Общественное ТВ — «Первый канал», посол сказала, что у России якобы «есть схема вмешательства, включая кампанию по дезинформации».
«Почему Россия нас не защитит?»
Она сообщила, что США и другие страны Запада работают над «повышением сознательности грузинского общества», чтобы помочь выявлять фейки.
Келли Дегнан также призвала грузинских политиков предоставлять избирателям верные сведения по восстановлению экономики, здравоохранению, образованию, чтобы граждане голосовали «подготовленно и информированно».

«Это — лучший путь преодолеть дезинформацию из России», — сказала посол США.

В парламент Грузии 31 октября изберут 150 депутатов, дату выборов в понедельник подтвердит президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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В мире , Политика , США , Саломе Зурабишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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