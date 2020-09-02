На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса 

На Украине выявили 2495 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что за 24 часа также 1015 человек выздоровели, а 51 ранее заболевший умер.
Всего в стране было зафиксировано 125 798 случаев коронавируса и 2656 умерших от болезни.
Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.