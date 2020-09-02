Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 15 2 часа назад
На Украине за сутки выявлено 2495 случаев коронавируса
Фото: Gleb Garanich/Reuters
На Украине выявили 2495 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что за 24 часа также 1015 человек выздоровели, а 51 ранее заболевший умер.
Всего в стране было зафиксировано 125 798 случаев коронавируса и 2656 умерших от болезни.
Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском: последние новости
Зеленский заявил об отсутствии поводов для роспуска Рады Зеленский заявил об отсутствии поводов для роспуска Рады Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 98,55% голосов
В мире , Эпидемия , Генеральный прокурор , Коронавирус , Эпидемия коронавируса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
07:09
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
Общество
Медведев ответил Японии насчет Курил
00:58
Медведев ответил Японии насчет Курил
Политика
Раскрыты результаты тестирования вакцины от COVID-19
03:24
Раскрыты результаты тестирования вакцины от COVID-19
Общество
Столкновения студентов с ОМОН в РБ попали на видео
02:27
Столкновения студентов с ОМОН в РБ попали на видео <