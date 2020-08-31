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Судьба Белоруссии. Главное

Глава МИД Латвии заявил, что запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня» 

ТАСС и ещё 5 7 минут назад
Визит Лукашенко сняли с повестки дня в ЕС
Фото: Reuters
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, "снят с повестки дня". Об этом в понедельник заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит не возможен и снят с повестки дня", — сказал он.

Официальный визит президента Белоруссии в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен из-за пандемии коронавируса нового типа. Стороны договорились, что этот визит будет перенесен на ближайшее время.
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В мире , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Латвия
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