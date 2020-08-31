Визит Лукашенко сняли с повестки дня в ЕС

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, "снят с повестки дня". Об этом в понедельник заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит не возможен и снят с повестки дня", — сказал он.
Официальный визит президента Белоруссии в Латвию, который планировался на начало апреля, был отложен из-за пандемии коронавируса нового типа. Стороны договорились, что этот визит будет перенесен на ближайшее время.