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Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года 

RT на русском и ещё 15 7 часов назад
Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года
Фото: Reuters
Идея возвращения к Конституции 1994 в Белоруссии не двигает общество вперёд. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Как отметил глава государства, «возврат назад» — это «не есть движение».

«Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Лукашенко.

17 августа Лукашенко, посещая Минский завод колёсных тягачей, допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой Конституции.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в Москве считают перспективным предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.
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