Западные СМИ: инвесторы сбежали из России

Спор между Грецией и Турцией по поводу Эгейского моря достиг нового уровня эскалации: если Греция расширит свои территориальные воды, это станет «поводом для войны», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Tagesschau.
Чавушоглу вторит вице-президент Турции Фуат Октай. «Если это не повод для войны, то что еще?» — так он прокомментировал возможное расширение территориальных вод Грецией. МИД Греции отреагировал незамедлительно: тактика Турции, угрожающей войной соседям за попытку реализовать законные права, «противоречит международной политической культуре».
Беспорядки в Мальмё: евреи столкнулись с ненавистью
В шведском Мальмё в ответ на сожжение Корана начались беспорядки, участники которых кидали камни в полицейских. Как сообщает Nyheter Idag, в ходе беспорядков мужчины и женщины распевали антисемитскую кричалку, напоминая евреям о Хайбаре, где в древности мусульмане устроили резню.
Издание отметило, что один Коран сожгли датчане (и поиграли в футбол другим Кораном), но ненависть оказалась направлена именно на евреев, и произошло это в городе, где планируют открыть музей Холокоста.
Немецкие инвесторы сбежали из России
Во втором квартале 2020 года объем немецких инвестиций в Россию достиг самого низкого уровня за последние два десятилетия. В основном это связано с пандемией коронавируса, но у бегства инвесторов есть в политические причины, сообщает N-TV.
По данным Бундесбанка, с марта по июнь немецкие компании вывели из России капитал на сумму 1,1 миллиарда евро. Глава российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп рассказал, что многие инвестиции были отложены и приостановлены. «Слухи о российском вмешательстве в Белоруссию и отравлении оппозиционера Алексея Навального еще больше ухудшают инвестиционный климат», — заявил он.
«Исполин просыпается»: Европа должна стать новой сверхдержавой
Хорватское издание Advance рассказало, что Европа начинает возвращаться к роли «сверхдержавы» благодаря кризису, вызванному пандемией. «Пробудить европейского исполина» хотят в США, но американцы не представляют, чем это может обернуться.
Издание отмечает, что США хотят видеть Европу сверхдержавой, которая будет противостоять России и Китаю. Однако Европа (особенно Германия) не возьмут на себя такую роль, так как не планируют отказываться от экономического сотрудничества с этими странами.
Что ждет Белоруссию
BBC News рассказало, что во время протестов в Минске 30 августа полиции было гораздо больше, чем в предыдущие два воскресенья, когда проходили аналогичные митинги. Некоторые протестующие ложились на дорогу, чтобы помешать движению ОМОНа, на улицах были замечены бронетранспортеры.
Журналист Стив Розенберг заявил, что будущее Белоруссии будет зависеть от многих вещей: от решимости протестующих продолжать выходить на улицы, от верности силовиков Александру Лукашенко и от решений, который будут приняты в Кремле. Президент России Владимир Путин уже дал понять, что пристально следит за событиями в Беларуси.