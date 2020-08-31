Западные СМИ: инвесторы сбежали из России

Турция грозит Греции войной

Мевлют Чавушоглу, Спор между Грецией и Турцией по поводу Эгейского моря достиг нового уровня эскалации: если Греция расширит свои территориальные воды, это станет «поводом для войны», заявил глава МИД Турции пишет Tagesschau.

Чавушоглу вторит вице-президент Турции Фуат Октай. «Если это не повод для войны, то что еще?» — так он прокомментировал возможное расширение территориальных вод Грецией. МИД Греции отреагировал незамедлительно: тактика Турции, угрожающей войной соседям за попытку реализовать законные права, «противоречит международной политической культуре».

Беспорядки в Мальмё: евреи столкнулись с ненавистью

В шведском Мальмё в ответ на сожжение Корана начались беспорядки, участники которых кидали камни в полицейских. Как сообщает Nyheter Idag, в ходе беспорядков мужчины и женщины распевали антисемитскую кричалку, напоминая евреям о Хайбаре, где в древности мусульмане устроили резню.

Издание отметило, что один Коран сожгли датчане (и поиграли в футбол другим Кораном), но ненависть оказалась направлена именно на евреев, и произошло это в городе, где планируют открыть музей Холокоста.

Немецкие инвесторы сбежали из России

Во втором квартале 2020 года объем немецких инвестиций в Россию достиг самого низкого уровня за последние два десятилетия. В основном это связано с пандемией коронавируса, но у бегства инвесторов есть в политические причины, сообщает N-TV.

По данным Бундесбанка, с марта по июнь немецкие компании вывели из России капитал на сумму 1,1 миллиарда евро. Глава российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп рассказал, что многие инвестиции были отложены и приостановлены. «Слухи о российском вмешательстве в Белоруссию и отравлении оппозиционера Алексея Навального еще больше ухудшают инвестиционный климат», — заявил он.

«Исполин просыпается»: Европа должна стать новой сверхдержавой

Хорватское издание Advance рассказало , что Европа начинает возвращаться к роли «сверхдержавы» благодаря кризису, вызванному пандемией. «Пробудить европейского исполина» хотят в США, но американцы не представляют, чем это может обернуться.

Издание отмечает, что США хотят видеть Европу сверхдержавой, которая будет противостоять России и Китаю. Однако Европа (особенно Германия) не возьмут на себя такую роль, так как не планируют отказываться от экономического сотрудничества с этими странами.

Что ждет Белоруссию

BBC News рассказало , что во время протестов в Минске 30 августа полиции было гораздо больше, чем в предыдущие два воскресенья, когда проходили аналогичные митинги. Некоторые протестующие ложились на дорогу, чтобы помешать движению ОМОНа, на улицах были замечены бронетранспортеры.