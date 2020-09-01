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Минздрав США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 23 4 часа назад
США выделят $250 миллионов на борьбу с отчаянием
Фото: Reuters
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявляет тендер на $250 млн для коммуникационных агентств с целью разработки и проведения мер по "внушению надежды" в обществе на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, в распоряжении которой оказалась соответствующая внутренняя документация министерства.
Фирма должна организовать кампанию, чтобы "победить отчаяние и внушить надежду, внушить уверенность, чтобы [американцы смогли] вернуться к работе и восстановить экономику". В ее задачи должно входить предоставление населению информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.

"Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики, администрация [США] сможет победить отчаяние, внушить надежду и добиться национального восстановления страны", — отмечается в документе Минздрава. Большая часть денег должна быть потрачена до января.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 6 млн человек, свыше 183 тыс. умерли.
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В мире , Минздрав РФ , США
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