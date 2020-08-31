Прибалтика введет санкции против Лукашенко 

По данным агентства, всего в санкционный список войдут 30 чиновников.

Введение санкций анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что список является «первым шагом» и может быть расширен позже.

Как писал«Рамблер», ранее сообщалось, что Литва составила из-за событий в Белоруссии санкционный список, в который вошли более ста должностных лиц, включая Лукашенко. Санкции предусматривают заморозку активов на территории Литвы и запрет на въезд в страну.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал, что его страна будет настаивать на введении против Белоруссии обширных санкций ЕС

Лукашенко в ответ пригрозил запретить Польше и Литве транзит в Россию и Китай. По его словам, белорусские власти планируют переориентировать все торговые потоки с портов Литвы, из-за чего бюджет Литвы может потерять 30 процентов поступлений.