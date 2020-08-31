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В ресторане в Абу-Даби прогремел взрыв 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В ресторане в Абу-Даби прогремел взрыв
Фото: inaflaa/twitter.com
В одном из ресторанов столицы ОАЭ прогремел взрыв. Есть пострадавшие.
По данным агентства Reuters, ссылающегося на газету Khaleej Times, по предварительной версии, причиной мог стать взрыв баллона с газом.
На данный момент улица, на которой расположен ресторан, перекрыта. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лодка, на которой находились около трёх десятков мигрантов, взорвалась недалеко от берегов Италии. В результате погибли двое мужчин и женщина.
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В мире , Происшествия , Абу-Даби , ОАЭ
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