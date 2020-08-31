Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихановская: белорусская оппозиция попросит помощи ЕС, если власти не пойдут на диалог 

ТАСС и ещё 3 45 минут назад
Тихановская обратится за помощью к ЕС
Фото: Reuters
Белорусская оппозиция намерена обратиться за помощью к ЕС, если ей не удастся завязать диалог с властями. Об этом заявила в понедельник в эфире программы гостелерадио Литвы LRT "Тема дня" баллотировавшаяся на выборах 9 августа на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Более трех недель она находится в Литве.

"Если не удастся добиться того, чтобы власть пошла на диалог с нами, или произойдет еще что-то особенное, мы вынуждены будем обратиться за помощью к ЕС или нашим соседям", — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что в настоящее время оснований для такого обращения нет.

"Мы очень ценим помощь ЕС и других государств, но я повторяю: происходящее в Белоруссии является внутренней проблемой, и народ должен решить ее сам", — сказала Тихановская.

Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
ТАСС: последние новости
Лидер оппозиционной коалиции объявил о "падении режима" в Черногории по итогам выборов Лидер оппозиционной коалиции объявил о "падении режима" в Черногории по итогам выборов В Минске задержали члена президиума Координационного совета Лилию Власову В Минске задержали члена президиума Координационного совета Лилию Власову Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях американских санкций Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях американских санкций
В мире , Европа , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , ЕС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВОЗ предупредила мир о катастрофе
ВОЗ предупредила мир о катастрофе
Охлобыстин назвал самый страшный город России
Охлобыстин назвал самый страшный город России
Россиян предупредили о непростом сентябре
Россиян предупредили о непростом сентябре
Рааскрыта численность КС белорусской оппозиции
Рааскрыта численность КС белорусской оппозиции
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение