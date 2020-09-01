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МИД Белоруссии подтвердил визит Макея 2 сентября в Москву 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
МИД Белоруссии подтвердил визит Макея в Москву
Фото: РИА Новости
МИД Белоруссии подтвердил, что глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в среду посетит Москву.

"Да, все по плану, завтра Владимир Макей будет в Москве", — сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его белорусским коллегой Владимиром Макеем запланированы на 2 сентября в Москве.
В национальном реестре правовых актов во вторник зарегистрировано распоряжение белорусского премьер-министра от 31 августа о командировании в Москву также министра обороны Виктора Хренина. На просьбу ТАСС в Минобороны не подтвердили, но и не опровергли предстоящий визит главы ведомства в Москву.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Владимир Макей , Мария Захарова , Анатолий Глаз , Сергей Лавров , Виктор Хренин , Министерство обороны , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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