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Власти Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ 

ТАСС 1 час назад
В Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ
Фото: РИА Новости
Заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров оценил ущерб от остановки печей Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области в 1,5 млн белорусских рублей (около $500 тыс.).

"Когда — я так назову — внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это нанесло ущерб, по нашей оценке, порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги", — сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По мнению Назарова, призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходили не от их рабочих коллективов. Он также отметил, что предприятия продолжают свою работу в штатном режиме.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Затем некоторые предприятия заявили о готовности к забастовкам.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Юрий Назаров , Александр Лукашенко , МВД , Жлобин
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