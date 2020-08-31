В Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ

"Когда — я так назову — внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это нанесло ущерб, по нашей оценке, порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги", — сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".