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США провоцирую Россию на войну 

Павел Тиунов 1 час назад
США провоцирую Россию на войну
Фото: Reuters
США специально провоцируют Россию на развязывание войны, чтобы показать какие они «крутые и понтовые», считает обозреватель издания The American Conservative Тед Карпентер. По его мнению, надменная политика американских властей может вылиться в боевое столкновение двух стран, сообщает «Царьград».
«Мы такие крутые и понтовые» — это одна из основных политических позиций руководства США, подчеркнул аналитик. В пример он привел активное расширение НАТО в конце 1990-х годов и приближение альянса к российским границам посредством принятия в члены некоторых стран Центральной и Восточной Европы. При этом провокации со стороны американцев, по словам Карпентера, продолжаются до сих пор: в частности, об этом свидетельствуют недавнее столкновение российского и американского патрулей в Сирии, а также взаимные перехваты самолетов у границ обеих стран.
Американцы считают, что под напором Россия может не выдержать давления и в результате потеряет уверенность. США, резюмирует журналист, посредством своей надменной политики испортила некогда хорошие отношения между двумя странами, а, продолжая курс на давление, может и вовсе спровоцировать окончание «холодной войны» и наступление горячей фазы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», американских военных озадачила российская субмарина, всплывшая у берегов Аляски. В Тихоокеанском флоте ВМФ РФ журналистам пояснили, что подводная лодка — атомный подводный крейсер «Омск», участвующий в учениях.
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В мире , Тед Карпентер , НАТО , Царьград ТВ , США
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