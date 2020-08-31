Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ 

Как утверждает ее пресс-служба, политик решила принять участие в заседании Совбеза 4 сентября и 8 сентября в ПАСЕ. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном . Переговоры также прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в Белоруссии через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.