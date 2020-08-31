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Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Тихановская решила выступить в Совбезе ООН и ПАСЕ
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запланировала выступления на заседаниях Совета безопасности ООН и ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает ее пресс-служба, политик решила принять участие в заседании Совбеза 4 сентября и 8 сентября в ПАСЕ. Для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.
24 августа Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Переговоры также прошли в Литве. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в Белоруссии через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.
Светлана Тихановская вынужденно покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.
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Комментарии 4
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Стивен Бигэн , Александр Лукашенко , Совбез ООН
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