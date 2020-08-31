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Турецкая делегация улетела в Россию для переговоров по Ливии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Турки в России решат судьбу Ливии
Фото: РИА Новости
Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправилась в Россию для переговоров по Ливии, сообщил турецкий МИД.

«Наша межведомственная делегация во главе с Седатом Оналом посетит Москву 31 августа — 1 сентября с целью обсуждения ситуации в регионе, главным образом в Ливии и Сирии», — передает РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

По данным газеты Milliyet, в состав делегации входят представители Минобороны и Национальной разведывательной организации Турции.
В июле Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии.
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В мире , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , РИА Новости , Ливия
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