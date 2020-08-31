Абэ позвонит Путину

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после объявления о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину , чтобы лично уведомить его о своем уходе. Об этом сообщает агентство Kyodo

Ожидается, что переговоры пройдут в понедельник, вопрос пока на стадии согласования.

Первым зарубежным лидером, с которым Абэ поговорил после заявления об отставке, был президента США Дональд Трамп

Американский лидер назвал японского политика «очень хорошим другом» и заявил, что огорчён известием о его уходе. Трамп также высказался об Абэ как о «величайшем премьер-министре в истории Японии», передаёт RT.

Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за хронической болезни в пятницу, 28 августа. 65-летнему политику необходимо пройти курс лечения от язвенного колита, пишут «Известия» со ссылкой на японские СМИ.