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Судьба Белоруссии. Главное

Белорусы разглядели тайный сигнал в словах Путина 

Артём Кульша 48 минут назад
Президент России Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии. Об этом член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила в ходе стрима, который опубликован на YouTube-канале бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Путин позвонил Лукашенко
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
27 августа Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу с условием, что резерв будет задействован исключительно в случае выхода ситуации из-под контроля.
В тот же день Колесникова заявила, что не рассматривает заявление Путина о возможности использования российских правоохранителей в Белоруссии как угрозу. Позавчера она высказала мнение, что в ходе того же интервью президент России подал белорусам тайный сигнал. Он заявил, что к народу надо прислушиваться, если тот выходит на улицу.

«В этой цитате Путина все заметили только одну часть, а там есть еще одна, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, искать с ними компромисс», — убеждена Колесникова.

Комментарии 92
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Владимир Путин , Виктор Бабарико , МВД
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