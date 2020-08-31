Президент России Владимир Путин передал тайное послание гражданам Белоруссии. Об этом член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила в ходе стрима, который опубликован на YouTube-канале бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
27 августа Путин сообщил, что Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов и он выполнил просьбу с условием, что резерв будет задействован исключительно в случае выхода ситуации из-под контроля.
В тот же день Колесникова заявила, что не рассматривает заявление Путина о возможности использования российских правоохранителей в Белоруссии как угрозу. Позавчера она высказала мнение, что в ходе того же интервью президент России подал белорусам тайный сигнал. Он заявил, что к народу надо прислушиваться, если тот выходит на улицу.
«В этой цитате Путина все заметили только одну часть, а там есть еще одна, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, искать с ними компромисс», — убеждена Колесникова.