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В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции 

РИА Новости и ещё 45 36 минут назад
Драка между сторонниками оппозиции и правящей Демократической партии социалистов (ДПС) произошла в столице Черногории, обе стороны отмечали победу на выборах, сообщает портал издания Vijesti.
Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" — Алекса Бечич провели встречу, на которой согласовали принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".
Вечером в понедельник на улицах Подгорицы появились сигналящие машины с высовывающимися из окон пассажирами и историческими флагами Черногории, похожими на сербский и российский триколоры.

"Нет больше Мило (Джукановича), нет ДПС!"— выкрикивали празднующие сторонники оппозиции. Полиция не вмешивалась.

"Несколько человек получили травмы в драке в центре города между сторонниками ДПС и оппозиционных коалиций, в ход пошли камни. Инцидент остановила полиция, которая разделила группы конфликтующих. Кордон полиции остается на месте, полицейские также освобождают объекты поблизости "Штрафта", перед которым произошла драка", — сообщило издание со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным портала, в кафе сторонники правящей партии отмечали "победу" на выборах и зажгли файеры перед ним. Когда мимо проходила группа сторонников оппозиции, началась потасовка. Число пострадавших и характер травм не уточняется. На месте работает скорая помощь.
Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции Кривокапич призвал сторонников уйти с улиц праздновать по домам.

"Из-за подтвержденных сведений о том, что значительное число нанятых провокаторов пытается вызвать инциденты как в Подгорице, так и в других городах Черногории, призываю граждан разойтись по домам и праздновать там. Мы не смеем дать повод уходящему режиму опровергнуть результаты выборов и народную волю", — написал лидер оппозиции в Facebook.

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Комментарии 9
В мире , Видео , Происшествия , Здравко Кривокапич , Демократическая партия США , ОБСЕ , ГИБДД , МВД , Черногория
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