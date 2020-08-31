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BMW въехал в празднующих победу оппозиционеров в Черногории 

Lenta.ru и ещё 6 17 минут назад
BMW врезался в толпу оппозиционеров в Черногории
Фото: Telegram @rian_ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что есть пострадавшие.

«Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции. Из управления полиции сообщили, что пострадали несколько человек, причем один мужчина — тяжело», — отмечается в сообщении.

Сторонники оппозиционной коалиции «За будущую Черногорию» вышли группами на улицы нескольких городов. Они пели песни и держали в руках исторические черногорские флаги.
Ранее в Черногории оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов.
Согласно предварительным данным экзитполов (обработано 52 процента бюллетеней) правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала 34,4 процента. Оппозиционная коалиция Кривокапича — 33,4 процента, еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» заполучила 12,5 процента избирателей. В случае объединения оппозиция сможет набрать около 46 процентов.
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В мире , Происшествия , Демократическая партия США , ГИБДД , Черногория
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