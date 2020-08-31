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Количество платежей из России в Белоруссию снизилось на 20% 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
Количество платежей из России в Белоруссию снизилось на 20%
Фото: News.ru
Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов, пишут «Известия», ссылаясь на данные «Юнистрим». За тот же период уменьшился и объем перечислений — на 13%. В августе общий объем перечислений из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17 и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».
По последним данным ЦБ за I квартал 2020 года, оборот трансграничных переводов между РФ и РБ составил 30,5 млн долларов (около 1,5% всего оборота денежных перечислений с зарубежными странами).
Как отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, по объемам безналичных денежных переводов за границу Белоруссия — не лидирующая страна, однако туда направляется довольно широкий поток наличных денег из России. Отрицательная динамика переводов во второй половине августа может быть связана с нестабильной политической ситуацией, полагает эксперт. Она объяснила, что сервис денежных переводов предполагает личное присутствие в офисе для получения денег, а передвижение по некоторым городам может быть ограничено. Возможно, ряд финансовых организаций решил пока ограничить выдачи денежных переводов, предположила Обаева.
Новость
По словам экспертов, на фоне пандемии и ее последствий политический кризис в Белоруссии пока не оказывает существенного влияния на российскую экономику. Для России доля торговли с соседями не столь велика, тогда как для последних она составляет почти половину из общего товарооборота. Сейчас страдают только кооперационные связи между двумя государствами, но если ситуация внутри республики в ближайшее время не наладится, то убытки неминуемы, отметили эксперты. Также временный простой части промышленности республики не принесет значительных потерь. Российские предприятия, работающие в производственной кооперации с соседними, в период забастовок могут продолжать функционировать, пополняя запасы или временно сосредотачиваясь на других направлениях своей деятельности, пояснили эксперты.
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Комментарии
В мире , СНГ , Алма Обаева , КБ "Юнистрим" , газета "Известия" , Минск
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