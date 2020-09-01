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Трамп пообещал США революцию в случае победы Байдена 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 2 часа назад
Трамп предрек США революцию
Фото: Dominick Reuter / Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет революция в исполнении «радикальных левых сил».

«Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу… это революция», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.

«Он слабый человек и был таким всю свою жизнь… Он не должен баллотироваться в президенты», — сказал Трамп о Байдене.
На вопрос ведущей, кто же контролирует Байдена, Трамп ответил, что она этих людей не знает, и в подробности вдаваться не стал.
Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники «противостояли» левым протестующим.

«Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам», — ответил Трамп.

Ранее во вторник кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден раскритиковал действующего главу американского государства Дональда Трампа за «покорную роль в отношениях» с Москвой.
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В мире , Ближний Восток , Латинская Америка , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , МВД , РИА Новости , Fox News , США
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