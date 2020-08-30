Турция дала совет Франции

"Настало время для тех, кто видит себя в своем гигантском зеркале, столкнуться с истиной. Эпоха определения их империалистского образа мышления с помощью рисования линий на картах осталась позади. Турция способна сдерживать всех, кто пытается узурпировать ее законные права и интересы, отправив "армаду". По этому поводу мы напоминаем, что конфликты в Восточном Средиземноморье будут решаться на основе справедливости при помощи диалога и сотрудничества между прибрежными странами", — отметил Аксой.