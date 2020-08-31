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Турция обвинила Францию в империализме 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Турция обвинила Францию в империализме
Фото: Reuters
Франция, вмешиваясь в конфликт Турции и Греции, проявляет империализм, не соответствующий современной международной ситуации. С таким заявлением выступил представитель МИД Турции Хами Аксой после того, как о происходящем высказался президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
Дипломат обратился к европейцам, которые, по его мнению, не видят истинного положения дел: он подчеркнул, что конфликты в Восточном Средиземноморье должны решаться усилиями одних лишь прибрежных стран.

«Эпоха определения их империалистского образа мышления с помощью рисования линий на картах осталась позади. Турция способна сдерживать всех, кто пытается узурпировать ее законные права и интересы, отправив "армаду"», — цитирует агентство его слова.

Эта реплика стала ответом на заявление Макрона: тот 28 августа рассказал о «политике красных линий», которых придерживается Париж, участвуя в греческо-турецком конфликте.
15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.
В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.
Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.
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Комментарии 1
В мире , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Турция , Франция
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