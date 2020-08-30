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Лидер оппозиционной коалиции объявил о «падении режима» в Черногории по итогам выборов 

ТАСС и ещё 8 58 минут назад
Оппозиция Черногории заявила о «падении режима»
Фото: Reuters
Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Его заявление транслировалось в воскресенье национальным телевидением.

"Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал", — заявил он.

Согласно предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набирает 34,4%, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 33,4%, а оппозиционная коалиция "Мир — наша нация" набирает 12,5%. В случае объединения оппозиция, таким образом, может набрать около 46%.
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В мире , Демократическая партия США , ГИБДД , Подгорица , Черногория
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