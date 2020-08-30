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В Нацразведке США заявили, что в Конгрессе пытаются раздуть угрозу со стороны России 

ТАСС 52 минуты назад
В США рассказали, кто опаснее: Россия или Китай
Фото: Reuters
Некоторые члены Конгресса намеренно пытаются создать у американской общественности ложное впечатление, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности США, чем Китай. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф.
Его попросили прокомментировать решение прекратить устные брифинги разведки, посвященные вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса.

"Через несколько минут после окончания одного такого брифинга ряд членов Конгресса вышли к представителям различных СМИ и "слили" им засекреченную информацию в политических целях", — ответил Рэтклифф. По его убеждению, политическая цель заключалась в том, чтобы "создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай".

"Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее", — продолжал глава Национальной разведки США. "Говорящие иначе просто политизируют разведку в своих собственных целях", — указал он.

Представители Демократической партии поспешили воспользоваться отменой брифингов, чтобы обвинить президента США Дональда Трампа в стремлении ограничить предоставление секретной информации Конгрессу якобы в расчете на поддержку РФ накануне выборов. В этом ключе высказались спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден и глава спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Адам Шифф. Шифф, отвечая на вопросы телекомпании CNN в воскресенье, поставил в вину администрации республиканца попытку принизить степень опасности вмешательства РФ в выборы.

"Сокрытие правды является сокрытием того, что Россия снова вмешивается, чтобы помочь президенту переизбраться", — утверждал конгрессмен.

Президент США в субботу объяснил отмену брифингов тем, что американские конгрессмены, для которых они проводились, "сливали" и искажали полученную информацию прессе.

Отмена устных брифингов

Телекомпания CNN первой информировала со ссылкой на свои источники в субботу, что Нацразведка США ограничится в дальнейшем только письменными сообщениями по упомянутой выше теме. Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах, будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме. Речь идет о министерствах юстиции, обороны и внутренней безопасности.
Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".
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В мире , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Адам Шифф , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News , Китай , США
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