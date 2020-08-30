К протестующим вышел помощник Лукашенко

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Николай Латышенок заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет. Он добавил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов.

В Минске начался сильный дождь, манифестанты стали уходить от резиденции главы государства на площади Независимости.

По этой причине омоновцы также начали покидать оцепление.