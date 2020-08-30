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Судьба Белоруссии. Главное

К протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента 

BFM.RU 9 часов назад
К протестующим вышел помощник Лукашенко
Фото: ТАСС
К протестующим у резиденции Александра Лукашенко вышел помощник президента Белоруссии, сообщает ТАСС.
Николай Латышенок заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет. Он добавил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов.
В Минске начался сильный дождь, манифестанты стали уходить от резиденции главы государства на площади Независимости.
По этой причине омоновцы также начали покидать оцепление.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о местонахождении Александра Лукашенко и о том, следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции, прислала его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости.
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В мире , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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