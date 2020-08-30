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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко вышел из своей резиденции с автоматом в руках 

РИА Новости 46 минут назад
Лукашенко снова появился с автоматом
Фото: © AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о местонахождении белорусского лидера Александра Лукашенко и о том, следит ли он за ситуацией в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции, прислала его фото с автоматом на фоне Дворца независимости.
В воскресенье в Минске оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны Александра Лукашенко — Дворец Независимости.
Лукашенко с автоматом прибыл в свою резиденцию
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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