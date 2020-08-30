Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

К резиденции Лукашенко выдвинулась тяжелая техника 

Lenta.ru 34 минуты назад
К резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске выдвинулись бронетранспортеры (БТР) и военные грузовики. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время здание Дворца Независимости взято под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск. Проспект Победителей, по которую двигаются протестующие, полностью заблокирован перед резиденцией спецтехникой.
Ранее 30 августа было опубликовано видео, на котором видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание Дворца Независимости.
В Минске проходит акция протеста «Марш мира и независимости». Уже сообщалось о задержаниях в районе площади Независимости и стычках демонстрантов с силовиками у здания КГБ.
В центр города с утра начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.
Последние новости
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение