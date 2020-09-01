Россия направила в Минск на помощь Лукашенко своих советников и работников телевидения. Путин объявил, что готов направить туда и сотрудников правоохранительных органов , если ситуация «выйдет из-под контроля». Возможно, потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с этой ситуацией, однако Москва всегда играет в долгую, считает автор.

В течение 26 лет Александр Лукашенко безраздельно правит Белоруссией , этой сонной восточно-европейской страной с населением в 9 миллионов, расположенной между Польшей и Россией.

Оппозиционные движения приходит и уходят с определенной регулярностью, однако Лукашенко, на самом деле, подавил все формы выражения недовольства.

На этот раз подобного рода задача выглядит не такой простой, как раньше. Прежде всего, его соотечественники уже сыты по горло. Его реакция на коронавирус оказалась неудачной — он призывал своих соотечественников садиться на свои тракторы (без масок, разумеется), а также предлагал рекомендовал в качестве нововведения пить залпом водку, чтобы отогнать от себя этот вирус. Астрономический уровень заражений коронавирусом оказался ожидаемым (один из самых высоких в Европе), однако особого впечатления на белорусов это не произвело. Они объединили свои усилия, стали раздавать средства защиты, а также предоставлять медицинские услуги, и все это происходило на таком уровне, который у многих сразу же возник вопрос относительно того, зачем они платят налоги некомпетентному и авторитарного правителю.

Никто не ожидал, что президентские выборы в августе 2020 года будут интересными. Однако Лукашенко, помимо своих неудачных действий в период пандемии коронавируса, пришел к выводу, что проведение выборов в августе повлияет на активность избирателей, которые будут больше заинтересованы в том, чтобы провести это время у себя на даче и заняться сбором урожая томатов. Но он вновь ошибся. Обычно, выборы в Белоруссии проводятся в середине зимы, а в январе или в феврале в акциях протеста в Минске готовы принять участие лишь самые преданные этому делу люди. В прошлом оппозиционным партиям удавалось мобилизовать в морозную погоду лишь незначительное количество людей.

Однако Лукашенко просчитался, позволив женщине стать его соперницей. После того как его аппаратчики отстранили от участия в выборах целый ряд хорошо подготовленных для этого мужчин, включая политического блогера и ведущего банкира страны, их жены вместе с их сторонниками объединились и организовались.

В результате появилась Светлана Тихановская , жена популярного политического блогера Сергея Тихановского . Она, скорее всего (very likely), одержала победу в состоявшейся 9 августа президентской гонке. На следующий день она стала получать угрозы и вынуждена была скрыться в Вильнюсе, в Литве, где продолжает оставаться символом сопротивления. Однако неоднородная по своему составу оппозиция не готова к выполнению самых главных задач, и ее представители, вероятно, неспособны даже возглавить городской совет Минска. Существуют раздоры внутри протестного движения. Кроме того, сама Тихановская даже не хочет стать президентом, и об этом она часто говорила во время своей кампании.

Масштабные протесты ожидаются в эти выходные, однако они, вероятно, не будут представлять собой серьезную угрозу для правления Лукашенко. Он и члены его камарильи отключили интернет, лишив таким образом белорусов доступа к свободной информации. Несколько миллионов человек получают теперь обновления от компании Telegram на свои мобильные телефоны.

Ненасильственная природа происходящих протестов, а также героические сцены, когда отважные бабушки бросают вызов головорезам из правоохранительных органов Лукашенко, во многом способны вызвать в памяти события в Польше в 1980-е годы. Однако будущее этих протестов представляется неопределенным. Европейский Союз угрожает ввести санкции. Госдепартамент выступил с банальными заявлениями. Белоруссия не имеет большого геополитического значения, а Соединенные Штаты продолжают оставаться зацикленными на своих внутренних проблемах накануне президентских выборов, а также на своей вялой реакции на пандемию коронавируса. Россия направила в Минск на помощь Лукашенко своих советников, а также работников телевидения, которые должны заменить подавших в отставку белорусских медийных сотрудников. Кроме того, Путин на российском государственном телевидении объявил о том, что он готов оказать помощь Лукашенко и направить в Белоруссию сотрудников правоохранительных органов, если ситуация «выйдет из-под контроля». Возможно, потребуется несколько месяцев, чтобы справиться с этой ситуацией, однако Москва всегда играет в долгую. А Америка? В очередной раз она оказалась на обочине, лишенная влияния и авторитета.

Мелинда Хэринг — заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета (Atlantic Council's Eurasia Center).