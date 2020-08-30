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Судьба Белоруссии. Главное

Белорусских силовиков решили оставить без секса 

Майк Габриелян 1 час назад
«Вам никто не даст!»
Фото: Reuters
Накануне в Минске прошел оппозиционный «женский марш». Он не был многочисленным, но запомнился тем, что некоторые молодые оппозиционерки скандировали на улицах Минска «Вам никто не даст!». Так они пообещали оставить белорусских силовиков без секса.
Подобные «угрозы», напомнили о «Лисистрате» — знаменитом произведении древнегреческого мастера комедий Аристофана.
Это история о том, как афинянка Лисистрата, стремясь остановить нескончаемые войны, организует «сексуальную забастовку». В итоге женщины греческих городов отказывают мужьям в сексе, пока не закончатся войны.
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📌 #ПЕРОМНЕТОПОРОМ А вот это уже реальная угроза, способная напугать любого #силовики. «Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина #Раневская, а вот #женщины — это настоящая #сила. Мне вообще кажется, что у белорусской #революция — женское лицо. И я сейчас даже не про #Тихановская говорю, которая может и стала символом стремления народа к переменам, но постепенно утрачивает позиции. И не про Марию #Колесникова, которая подхватила знамя и становится ярким, харизматичным лидером оппозиции. А про обычных, простых женщинах и девушках #Беларусь, которые стоят с плакатами, выстраиваются в цепи протеста и выходят с цветами против вооруженных до зубов силовиков. У них хватает смелости смотреть им в лицо, скандируя #мыздесьвласть и милосердия обнимать тех, что опустил щиты. Мне вообще кажется, что #политика — это женское дело, а вот войнушка — мужское. Да, не все представители сильного пола настолько брутальны, чтобы страсть как любить #оружие, но до власти дорываются именно такие. И пока нами будет управлять #военщина, мы так и будем жить в разрухе, с голыми жопами, но с ракетами в каждом дворе. Ну, мне кажется, именно так #Путин представляет себе Россию. Но ведь нас даже по статистике больше, а кроме крестной того же Путина #Собчак — ни одной женщины — кандидата в президенты. Почему? Куда делись те, про которых писали классики: «коня на скаку, в горящую избу»? Мы же можем быть реальной силой, и соседи нам это наглядно показывают. 🖋️ #ПуляНедура #Белоруссия #протест #ямыБеларусь #мирныеакции #солидарность #Минск #хватитмолчать #вместемысила #немогумолчать #мынерабы

Публикация от  В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ… ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

В соцсетях пишут, что угрозы оппозиционерок «реальны, ведь среди бойцов ОМОНа много неженатых.

»Это уже действительно страшно. Так они быстро все щиты сложат»,

«Вон и жрицы любви уже о солидарности с протестующими заявили», — пишут комментаторы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в парламенте Кении призвали женщин бойкотировать исполнение супружеского долга.
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В мире , Минск
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