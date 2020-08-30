«Вам никто не даст!»

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📌 #ПЕРОМНЕТОПОРОМ А вот это уже реальная угроза, способная напугать любого #силовики. «Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина #Раневская, а вот #женщины — это настоящая #сила. Мне вообще кажется, что у белорусской #революция — женское лицо. И я сейчас даже не про #Тихановская говорю, которая может и стала символом стремления народа к переменам, но постепенно утрачивает позиции. И не про Марию #Колесникова, которая подхватила знамя и становится ярким, харизматичным лидером оппозиции. А про обычных, простых женщинах и девушках #Беларусь, которые стоят с плакатами, выстраиваются в цепи протеста и выходят с цветами против вооруженных до зубов силовиков. У них хватает смелости смотреть им в лицо, скандируя #мыздесьвласть и милосердия обнимать тех, что опустил щиты. Мне вообще кажется, что #политика — это женское дело, а вот войнушка — мужское. Да, не все представители сильного пола настолько брутальны, чтобы страсть как любить #оружие, но до власти дорываются именно такие. И пока нами будет управлять #военщина, мы так и будем жить в разрухе, с голыми жопами, но с ракетами в каждом дворе. Ну, мне кажется, именно так #Путин представляет себе Россию. Но ведь нас даже по статистике больше, а кроме крестной того же Путина #Собчак — ни одной женщины — кандидата в президенты. Почему? Куда делись те, про которых писали классики: «коня на скаку, в горящую избу»? Мы же можем быть реальной силой, и соседи нам это наглядно показывают. 🖋️ #ПуляНедура #Белоруссия #протест #ямыБеларусь #мирныеакции #солидарность #Минск #хватитмолчать #вместемысила #немогумолчать #мынерабы