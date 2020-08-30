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Судьба Белоруссии. Главное

«С днем рождения, Батя!» 

Майк Габриелян 56 минут назад
«С днем рождения, Батя!»
Фото: Reuters
Сегодня президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 66 лет.
Его союзники и противники не обошли вниманием эту дату.
Так, военкоматы Гомельской области поздравили Лукашенко в Youtube роликом, в котором говорится: «Вся ваша жизнь свидетельствует о беззаветной преданности белорусской земле и своему народу». Заканчивается видео дружным возгласом «С днем рождения, Батя!»
Оппозиция также готовит Лукашенко «подарок» — очередную протестную акцию в центре Минска. Манифестанты намерены принести к 14.00 на площадь Независимости «креативные подарки узурпатору». Площадь перекрыта, рядом находятся автобусы с силовиками и спецтехника, включая водомёты. На площадь хотели пройти несколько девушек в народных костюмах, но их не пустили.
Согласно Википедии, Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в посёлке Копысь Витебской области БССР.
На официальном сайте президента Беларуси указана другая дата рождения — 31 августа. Лукашенко «изменил» день своего рождения, чтобы она совпала с днем рождения сына Николая. Об этом сообщает «Подъем».

«У меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа», — сказал Лукашенко в одном из интервью в 2009 году, впервые назвав новую дату рождения.

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В мире , Александр Лукашенко
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