Его союзники и противники не обошли вниманием эту дату.

Так, военкоматы Гомельской области поздравили Лукашенко в Youtube роликом, в котором говорится: «Вся ваша жизнь свидетельствует о беззаветной преданности белорусской земле и своему народу». Заканчивается видео дружным возгласом «С днем рождения, Батя!»

Оппозиция также готовит Лукашенко «подарок» — очередную протестную акцию в центре Минска. Манифестанты намерены принести к 14.00 на площадь Независимости «креативные подарки узурпатору». Площадь перекрыта, рядом находятся автобусы с силовиками и спецтехника, включая водомёты. На площадь хотели пройти несколько девушек в народных костюмах, но их не пустили.

Согласно Википедии, Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в посёлке Копысь Витебской области БССР.

На официальном сайте президента Беларуси указана другая дата рождения — 31 августа. Лукашенко «изменил» день своего рождения, чтобы она совпала с днем рождения сына Николая. Об этом сообщает «Подъем»