Белорусов решили оставить без секса

«Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина Раневская , а вот женщины Белоруссии — настоящая сила, способная напугать вооруженных до зубов силовиков. И угрозы, прозвучавшие вчера на женском марше в Минске , вполне реальны, ведь среди бойцов ОМОНа большая часть молодых и неженатых парней.

«А вот это уже действительно страшно. Так они быстро все щиты сложат»,

«Не, мужики, если они на это решатся, мы так долго не продержимся»,

«А ведь могут. Вон и жрицы любви уже о солидарности с протестующими заявили», — комментируют видео в сети.