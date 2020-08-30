Белорусов решили оставить без секса

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📌 #ПЕРОМНЕТОПОРОМ А вот это уже реальная угроза, способная напугать любого #силовики. «Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина #Раневская, а вот #женщины — это настоящая #сила. Мне вообще кажется, что у белорусской #революция — женское лицо. И я сейчас даже не про #Тихановская говорю, которая может и стала символом стремления народа к переменам, но постепенно утрачивает позиции. И не про Марию #Колесникова, которая подхватила знамя и становится ярким, харизматичным лидером оппозиции. А про обычных, простых женщинах и девушках #Беларусь, которые стоят с плакатами, выстраиваются в цепи протеста и выходят с цветами против вооруженных до зубов силовиков. У них хватает смелости смотреть им в лицо, скандируя #мыздесьвласть и милосердия обнимать тех, что опустил щиты. Мне вообще кажется, что #политика — это женское дело, а вот войнушка — мужское. Да, не все представители сильного пола настолько брутальны, чтобы страсть как любить #оружие, но до власти дорываются именно такие. И пока нами будет управлять #военщина, мы так и будем жить в разрухе, с голыми жопами, но с ракетами в каждом дворе. Ну, мне кажется, именно так #Путин представляет себе Россию. Но ведь нас даже по статистике больше, а кроме крестной того же Путина #Собчак — ни одной женщины — кандидата в президенты. Почему? Куда делись те, про которых писали классики: «коня на скаку, в горящую избу»? Мы же можем быть реальной силой, и соседи нам это наглядно показывают. 🖋️ #ПуляНедура #Белоруссия #протест #ямыБеларусь #мирныеакции #солидарность #Минск #хватитмолчать #вместемысила #немогумолчать #мынерабы
«А вот это действительно страшно», женщины Беларуси выступили с такими угрозами, что напугали даже вооруженных до зубов силовиков
Фото: Reuters
«Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина Раневская, а вот женщины Белоруссии — настоящая сила, способная напугать вооруженных до зубов силовиков. И угрозы, прозвучавшие вчера на женском марше в Минске, вполне реальны, ведь среди бойцов ОМОНа большая часть молодых и неженатых парней.
Дамы предупредили, что могут пойти по пити Лисистраты, которая стремясь остановить нескончаемые войны, организует «сексуальную забастовку». Согласно плану главной героини, женщины греческих городов должны отказывать мужьям в исполнении супружеского долга до тех пор, пока не закончится кровопролитие.
«А вот это уже действительно страшно. Так они быстро все щиты сложат»,
«Не, мужики, если они на это решатся, мы так долго не продержимся»,
«А ведь могут. Вон и жрицы любви уже о солидарности с протестующими заявили», — комментируют видео в сети.
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