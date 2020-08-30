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Судьба Белоруссии. Главное

«А вот это действительно страшно», женщины Беларуси выступили с такими угрозами, что напугали даже вооруженных до зубов силовиков 

Аргументы Недели 1 час назад
Белорусов решили оставить без секса
Фото: Reuters
«Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина Раневская, а вот женщины Белоруссии — настоящая сила, способная напугать вооруженных до зубов силовиков. И угрозы, прозвучавшие вчера на женском марше в Минске, вполне реальны, ведь среди бойцов ОМОНа большая часть молодых и неженатых парней.
Дамы предупредили, что могут пойти по пити Лисистраты, которая стремясь остановить нескончаемые войны, организует «сексуальную забастовку». Согласно плану главной героини, женщины греческих городов должны отказывать мужьям в исполнении супружеского долга до тех пор, пока не закончится кровопролитие.
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📌 #ПЕРОМНЕТОПОРОМ А вот это уже реальная угроза, способная напугать любого #силовики. «Слабый пол — это гнилые доски», говаривала несравненная Фаина #Раневская, а вот #женщины — это настоящая #сила. Мне вообще кажется, что у белорусской #революция — женское лицо. И я сейчас даже не про #Тихановская говорю, которая может и стала символом стремления народа к переменам, но постепенно утрачивает позиции. И не про Марию #Колесникова, которая подхватила знамя и становится ярким, харизматичным лидером оппозиции. А про обычных, простых женщинах и девушках #Беларусь, которые стоят с плакатами, выстраиваются в цепи протеста и выходят с цветами против вооруженных до зубов силовиков. У них хватает смелости смотреть им в лицо, скандируя #мыздесьвласть и милосердия обнимать тех, что опустил щиты. Мне вообще кажется, что #политика — это женское дело, а вот войнушка — мужское. Да, не все представители сильного пола настолько брутальны, чтобы страсть как любить #оружие, но до власти дорываются именно такие. И пока нами будет управлять #военщина, мы так и будем жить в разрухе, с голыми жопами, но с ракетами в каждом дворе. Ну, мне кажется, именно так #Путин представляет себе Россию. Но ведь нас даже по статистике больше, а кроме крестной того же Путина #Собчак — ни одной женщины — кандидата в президенты. Почему? Куда делись те, про которых писали классики: «коня на скаку, в горящую избу»? Мы же можем быть реальной силой, и соседи нам это наглядно показывают. 🖋️ #ПуляНедура #Белоруссия #протест #ямыБеларусь #мирныеакции #солидарность #Минск #хватитмолчать #вместемысила #немогумолчать #мынерабы

Публикация от  В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ… ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

«А вот это уже действительно страшно. Так они быстро все щиты сложат»,
«Не, мужики, если они на это решатся, мы так долго не продержимся»,
«А ведь могут. Вон и жрицы любви уже о солидарности с протестующими заявили», — комментируют видео в сети.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
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Комментарии 5
В мире , Фаина Раневская , Минск
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