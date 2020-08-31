Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оппозиция Белоруссии посетовала на отсутствие поддержки со стороны Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Оппозиция Белоруссии пожаловалась на Россию
Фото: РИА Новости
Многие белорусы рассчитывали, что Москва поддержит координационный совет оппозиции Белоруссии, заявил член президиума совета Павел Латушко.
По его словам, многие жители страны «смотрели на Восток и ждали, что будет какая-то реакция со стороны Кремля или будет какая реакция со стороны России в поддержку именно этого общественного движения».

«Такая реакция есть — поддержки нет, это однозначно», — приводит его слова РИА «Новости».

Латушко полагает, что «с точки зрения перспектив» российские аналитики сделали «ошибочный вывод».
Кроме того, он заявил, что Москва «может оказать содействие» и помочь Белоруссии «избежать дефолта», но «это не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей». Белоруссия может «избежать дефолта» при помощи российских «кредитных ресурсов очередных, которые увеличат» белорусские «долги, но это не решит проблему каждого конкретного белоруса».
Напомним, другой член совета Мария Колесникова подчеркивала, что заявления России и ЕС «о том, что они признают координационный совет как партнера по переговорам — это тоже важный момент».
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тихановская отреагировала на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии Тихановская отреагировала на слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии США заявили о планах России повлиять на выборы в Грузии США заявили о планах России повлиять на выборы в Грузии Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии
Комментарии 118
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Павел Латушко , Мария Колесникова , ЕС , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение