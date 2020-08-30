«Северная Корея увлеклась этим с 2014 года, когда был представлен доклад ООН о нарушениях прав человека в стране. В первую очередь авторы документа опирались на интервью с северокорейскими диссидентами. Поэтому главная линия критики со стороны Пхеньяна была направлена на то, что представители ООН не были в КНДР и не говорили с людьми внутри страны — а значит, не могут ничего говорить о правах человека. Теперь северокорейские власти пытаются дать иностранцам определенный доступ внутрь страны — пусть и очень ограниченный. Например, если посмотреть на выпуск о детской площадке — там показывают почти исключительно взрослых людей, причем все они одного возраста. Или серия про якобы популярный ресторан — там почти никого нет, только два официанта и два посетителя. Все выглядит крайне постановочно».