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Как блогеры из КНДР пытаются убедить иностранцев, что Северная Корея — это модно и мило 

BFM.RU 43 минуты назад
«Северная Корея — это модно и мило»
Фото: Reuters
Собеседники BBC называют это новой волной северокорейской пропаганды. «Северная Корея увлеклась этим с 2014 года, когда был представлен доклад ООН о нарушениях прав человека в стране», — отмечают эксперты

«Привет, друзья! Как у вас дела? Никто не ждал, что жаркое лето начнется так рано — но здесь сегодня уже 30 градусов! Так что сегодня я покажу вам кое-что клевое!»

Может показаться, что это начало обычного видеоблога о путешествиях, но автор YouTube-канала Echo of Truth живет в Северной Корее. В своих выпусках молодая девушка по имени Ан А катается на аттракционах, ходит на детские площадки и посещает рестораны — и все это в Пхеньяне и окрестностях.
Собеседники BBC называют это новой волной северокорейской пропаганды — теперь в Сети. Комментирует профессор Университета Софии в Токио Сандра Фахи.

«Северная Корея увлеклась этим с 2014 года, когда был представлен доклад ООН о нарушениях прав человека в стране. В первую очередь авторы документа опирались на интервью с северокорейскими диссидентами. Поэтому главная линия критики со стороны Пхеньяна была направлена на то, что представители ООН не были в КНДР и не говорили с людьми внутри страны — а значит, не могут ничего говорить о правах человека. Теперь северокорейские власти пытаются дать иностранцам определенный доступ внутрь страны — пусть и очень ограниченный. Например, если посмотреть на выпуск о детской площадке — там показывают почти исключительно взрослых людей, причем все они одного возраста. Или серия про якобы популярный ресторан — там почти никого нет, только два официанта и два посетителя. Все выглядит крайне постановочно».

Блог Ан А пока пользуется ограниченной популярностью — у девушки 25 тысяч подписчиков. Судя по всему, комментарии на канале тщательно контролируются — ни под одним из последних видео нет ни одного негативного отзыва о Северной Корее. Лайки на последних видео тоже отключены — это может быть попыткой скрыть волну негатива в отношении канала. Реальное отношение к каналу видно по Twitter Ан А — многие спрашивают блогера о массовых казнях и репрессиях.
При этом, судя по всему, КНДР пытается меняться не только для виду, но и на самом деле, считает руководитель центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока Александр Жебин.
Александр Жебин руководитель центра корейских исследований Института стран Дальнего Востока:

«Заметьте, что последние годы практически исчезло упоминание о северокорейских лагерях, о которых еще лет пять-десять назад писали чуть ли не ежедневно. О том, что там томятся больше 200 тысяч политзаключенных. Последняя цифра, которая попадалась мне, — 80-100 тысяч. То есть уже вдвое количество заключенных сократилось. Я подозреваю, что далеко не все они являются политзаключенными. Многие так называемые зоны переведены в разряд того, что называют колония-поселение. Режим поднимает усилия не только в пропаганде, но и во внутренней политике, чтобы выглядеть в рамках международных норм и правил».

Как минимум частично попытка создания нового образа Северной Кореи может быть связана с растущим влиянием Ким Е Чжон, сестры нынешнего лидера страны. В 2017 году она стала кандидатом в члены Политбюро правящей партии — почти тогда же, когда был создан канал Ан А. В последние месяцы в южнокорейских СМИ в очередной раз начали циркулировать слухи о коме или даже смерти Ким Чен Ына — и якобы наследником фигурального «престола» КНДР может стать именно младшая Ким.
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В мире , Александр Жебин , Чен Ким , ООН , КНДР , Пхеньян
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