Известный бренд отдает России деньги для США

Компания Huawei ("Хуавэй") увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании. Об этом заявил ее основатель Жэнь Чжэнфэй.

"После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности — прим. ТАСС), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату", — цитирует его в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".

Жэнь Чжэнфэй отметил, что "некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei".

"Несмотря ни на что, мы никогда не будем ненавидеть США. Это всего лишь импульсивное желание некоторых политиков, и оно не представляет американские компании, учебные заведения и общество этой страны", — подчеркнул он.

17 августа Министерство торговли США ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний китайской корпорации Huawei ("Хуавэй") по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения США. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow). Президент США Дональд Трамп объяснил новые санкции в отношении Huawei тем, что, по его мнению, китайская компания занимается шпионажем.

Меры США в отношении Huawei

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE (Зи-ти-и) и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation ("Хайтера коммьюникейшнс корпорейшн"), Hangzhou Hikvision Digital Technology ("Ханчжоу хайквижн диджитал текнолоджи") и Dahua Technology ("Дахуа текнолоджи"), а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.