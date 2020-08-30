В центр Минска стягивают колонны силовиков и спецтехники

Большое количество подразделений белорусского ОМОНа, военные грузовики и автозаки направились в центр Минска , где оппозиция планирует устроить днем крупную акцию протеста, сообщает ТАСС.

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По данным агентства, колонна была замечена на проспекте Независимости в районе 7.00. Силовики направлялись к Дому правительства и одноименной площади.

Ранее белорусская оппозиция заявила о намерении начать большой митинг в центре столицы и других городов республики в районе 14.00.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.