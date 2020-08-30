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Судьба Белоруссии. Главное

В центр Минска стягиваются колонны силовиков и спецтехники

Газета.Ruиещё 1
35 минут назад
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Большое количество подразделений белорусского ОМОНа, военные грузовики и автозаки направились в центр Минска, где оппозиция планирует устроить днем крупную акцию протеста, сообщает ТАСС.
В центр Минска стягивают колонны силовиков и спецтехники
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По данным агентства, колонна была замечена на проспекте Независимости в районе 7.00. Силовики направлялись к Дому правительства и одноименной площади.
Ранее белорусская оппозиция заявила о намерении начать большой митинг в центре столицы и других городов республики в районе 14.00.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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В мире,СНГ,Кавказ,Белоруссия в огне,ИТАР-ТАСС,Минск,
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