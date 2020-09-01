ВОЗ похвалила стратегию Швеции в борьбе с Covid-19

По его словам, шведская стратегия борьбы с коронавирусом должна стать примером для других стран в долгосрочной перспективе. Он отметил, что ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.

Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.