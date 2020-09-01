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ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 25 16 минут назад
ВОЗ похвалила стратегию Швеции в борьбе с Covid-19
Фото: Reuters
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил Швецию за введение мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции Magic.
По его словам, шведская стратегия борьбы с коронавирусом должна стать примером для других стран в долгосрочной перспективе. Он отметил, что ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.

Подход властей этой страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
Ранее министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что отказ страны от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.
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В мире , Дэвид Набарро , ВОЗ , Швеция
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