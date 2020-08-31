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Эксперты: ненадежная вакцина от COVID-19 может усилить пандемию 

+1 и ещё 3 1 час назад
Эксперты ВОЗ подчеркивают, что без явных доказательств эффективности первая в мире вакцина от коронавируса может принести больше вреда, чем пользы. Ричард Пето, эксперт ВОЗ в Оксфордском университете, считает, что первая вакцина станет стандартом, который будет применяться и в дальнейшем. По мнению ученого, большую роль в «гонке вакцин» играет национализм и капитализм, что делает объективную оценку вакцин сложнее.
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса
Издание The Guardian отмечают, что в нескольких странах власти стремятся ускорить внедрение вакцин. В Великобритании правительство объявило о намерении оформить необходимые для вакцины документы с максимальной скоростью. В США рассчитывают представить вакцину к 3 ноября — дате президентских выборов. В России недавно запатентовали первую в мире вакцину от COVID-19, хотя препарат еще не прошел ключевую третью фазу испытаний.
Экспертная группа ВОЗ по солидарному испытанию вакцин (Solidarity Vaccines Trial Expert Group) подчеркивают, что эффективность первой вакцины от коронавируса может быть недостаточной, и в таком случае ее внедрение может внушить ложное чувство безопасности и усилит пандемию. По мнению экспертов, эффективность вакцины должна быть не меньше 30%. В своей статье в журнале Lancet медики предлагают провести глобальные испытания сразу нескольких вакцин в контрольных группах пациентов, чтобы выявить наиболее эффективную.
Plus-one.ru рассказывал, что разработки вакцины от коронавирусного заболевания COVID-19 не имеют аналогов в мировой истории. Обычно на создание такого препарата требуется около 10 лет, однако сейчас медики рассчитывают представить надежную и эффективную вакцину уже к началу 2021 года.
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В мире , Видео , Образование , ВОЗ
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