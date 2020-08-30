В крушении MH17 обвинили две страны

Очередное заседание по делу крушения рейса MH17 состоится в Нидерландах в ближайшее время. Технический эксперт Юрий Антонов напомнил, что предшествовало громкой трагедии.

Специалист внимательно изучил фото— и видеоматериалы по делу MH17. Он считает, что крушение пассажирского самолета могло стать частью спланированной операции. Антипов уверен, что никакой ошибки военных не было, так как трагедия носит исключительно политические мотивы.

Эксперт назвал несостоятельными версии о причастности к крушению ЗРК "Бук". Все факты говорят о том, что СБУ намеренно фальсифицировала антироссийские "доказательства". Не исключено, что Украина действовала в паре с Госдепом США . Именно американское ведомство вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко одними из первых начали голословно тиражировать версию о "Буке", напомнил Антипов.

Пассажирский лайнер Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В самолете находились 298 человек, все из которых погибли.