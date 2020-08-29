Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Глава финского МИД встретился в Литве с Тихановской 

ТАСС и ещё 5 42 минуты назад
Глава финского МИД встретился в Литве с Тихановской
Фото: Twitter
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился в субботу во время визита в Литву с находящейся там Светланой Тихановской, баллотировавшейся на пост президента Белоруссии. Об этом он сообщил в Twitter.
В Вильнюсе глава финского МИД встречался со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Они, в частности, обсуждали "важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии".

"Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны", — написал Хаависто.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
ТАСС: последние новости
В Минске завершился протестный марш женщин В Минске завершился протестный марш женщин Протесты в Берлине и судьба иностранных студентов. Главное о коронавирусе за 29 августа Протесты в Берлине и судьба иностранных студентов. Главное о коронавирусе за 29 августа В Мальмё произошли беспорядки после сожжения Корана В Мальмё произошли беспорядки после сожжения Корана
Комментарии 1
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Пекка Хаависто , Александр Лукашенко , МИД , Литва , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Врачи назвали точный диагноз Билана, угрожающий его жизни
Врачи назвали точный диагноз Билана, угрожающий его жизни
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение